Даса: Кто впечатлил в РПЛ? Промес, он сильный футболист

Защитник московского «Динамо» Эли Даса ответил на вопрос, кто из игроков Российской премьер-лиги произвёл на него наибольшее впечатление.

«В «Динамо» все хорошие игроки. Если говорить про соперников, то Промес выглядит хорошо. Знаю его еще по чемпионату Нидерландов. Сильный футболист», — приводит слова Дасы «Матч ТВ».

Защитник отметил, что хорошие игроки также же есть в «Зените» и в других клубах, в России много отличных футболистов.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив семь результативных передач.