Агент сообщил, что у Васютина есть предложения от датских клубов

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы вратаря «Зенита» Александра Васютина, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Александр едет на первый сбор «Зенита», он проходит медосмотр. Пока разговора с Семаком и Медведевым о будущем не было. Видимо, Сергей Богданович уже на сборах будет принимать решения», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Агент отметил, что у него есть разговоры с клубами Российской премьер-лиги, помимо этого, имеются предложения из Европы, в первую очередь от датских команд.

Напомним, в ноябре 2022 года Васютин вернулся в расположение «Зенита» из аренды из шведского клуба «Юргорден».