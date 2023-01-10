​Апелляция клубов РПЛ на разрешение легионерам приостанавливать контракты отклонена

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) окончательно отклонил апелляцию клубов Российской премьер-лиги на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами, данное легионерам.

Как известно, в прошлом году легионеры получили право приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. Ряд футболистов воспользовались поправкой ФИФА.

Также CAS отклонил апелляцию РФС на решение об отстранении сборной России.

Напомним, что в настоящий момент российский футбол находится под санкциями. Клубы и сборные не участвуют в официальных турнирах, которые проводит УЕФА.