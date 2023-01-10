Гладилин: Промес — опытный мастер, для него проблем не будет, если он пропустит один сбор

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес может пропустить первый сбор команды.

«Если же слухи о том, что он не поедет на сборы, потому что у него проблемы с законом в Нидерландах, это правда, то это печально. Руководство клуба разве только узнало, что Куинси нельзя туда лететь?» — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что на Промеса никак не повлияет пропуск первого сбора, ведь до возобновления сезона еще достаточно времени, игрок может заниматься с молодежкой или индивидуально.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что 31-летний нидерландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским причинам.