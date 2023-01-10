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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев рассказал за кого переживает в РПЛ

10 Января 2023 • 19:05 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, ранее возглавлявший «Анжи», «Амкар» и другие клубы рассказал, за какую команду переживает в РПЛ.

«Всегда переживаю за «Краснодар», там люди к футболу относятся с большой отдачей и любовью, всё делают, чтобы российский футбол поднялся, игроков воспитывают», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Что касается конкретных личностей, то тут Гаджиеву больше всех симпатичен наставник «Зенита» Сергей Семак, так как мало кому удавалось столько лет подряд выигрывать чемпионат России.

«Краснодар» после 17 туров сезона в РПЛ идёт на восьмой строчке, «Зенит» Семака – первый, у команды шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя – московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Гаджи Гаджиев Сергей Семак
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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