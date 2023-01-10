Агент Савича заявил, что у хавбека нет мыслей об уходе из «Торпедо»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Надеюсь, после сборов у «Торпедо» наладятся дела, и команда заиграет по-другому. Савич уже присоединился к партнерам, ему все нравится, он точно остается в «Торпедо», мыслей об уходе нет», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

Представитель игрока отметил, что они пока не рассматривали предложения от других клубов, потому что Савич полностью сосредоточен на игре за «Торпедо».

В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.