Балахнин считает, что хавбек «Ростова» Уткин способен заиграть в Европе

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о возможном переезде полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в Европу. Ранее представитель хавбека сообщил об интересе к его клиенту со стороны клубов из Бельгии, Франции и Турции.

«Даниил — неплохой футболист, думаю, он способен заиграть в Европе. Уткин здорово подает стандарты, бьет с обеих ног, это важный момент. Было бы интересно посмотреть на него в Европе», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что важно выбрать правильный клуб, ведь нет смысла переходить в «Барселону», потому что Уткин не будет там играть.

В этом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 17 матчах РПЛ, забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.