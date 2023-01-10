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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин считает, что хавбек «Ростова» Уткин способен заиграть в Европе

10 Января 2023 • 18:35 Комментировать

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о возможном переезде полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в Европу. Ранее представитель хавбека сообщил об интересе к его клиенту со стороны клубов из Бельгии, Франции и Турции.

«Даниил — неплохой футболист, думаю, он способен заиграть в Европе. Уткин здорово подает стандарты, бьет с обеих ног, это важный момент. Было бы интересно посмотреть на него в Европе», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что важно выбрать правильный клуб, ведь нет смысла переходить в «Барселону», потому что Уткин не будет там играть.

В этом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 17 матчах РПЛ, забил 3 мяча и сделал 5 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Балахнин Даниил Уткин
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