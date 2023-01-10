​Карпукас рассказал, как «Локомотиву» избежать вылета

После первой части чемпионата России «Локомотив» занимает только 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр. Полузащитник «железнодорожников» Артём Карпукас ответил на вопрос, как его команде избежать вылета из Премьер-лиги.

«Играть, как мы можем играть, играть, как наши футболисты индивидуально могут . Тогда всё будет хорошо», - высказался Карпукас, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В семнадцати прошедших турах чемпионата России «Локомотиву» удалось раздобыть всего лишь 13 зачётных баллов. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.