Карпукас: «С Пиняевым и Глушенковым давно знаком»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о двух зимних новичках команды – о Сергее Пиняеве и Максиме Глушенкове.

Напомним, что Пиняев и Глушенков перебрались в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов».

«С Серёгой и с Максом давно знаком, в академии «Локомотива» их застал. Поздоровались, но поговорить пока не успели», - сказал Карпукас, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Карпукаса, в своё время он запомнил Пиняева, поскольку тот был самым младшим в команде.

«Запомнил его, потому что он младше всех. У нас в школу зачисляют в 11 лет. Он несколько раз ходил со мной в класс, чуть ли не за одной партой сидели», - отметил Карпукас.

Добавим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.