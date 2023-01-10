Корниленко — об уходе Пиняева и Глушенкова: Футболисты всегда хотят играть в клубах, которые выше и богаче

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Пиняев и Глушенков были нашими лидерами, во многом определяющими игру. Мы постараемся сделать все, чтобы безболезненно их заменить», — приводит слова Корниленко Sport24.

Функционер отметил, что все футболисты хотят играть в более богатых и статусных клубах, но «Крылья» прилагают максимум усилий, чтобы сохранять игроков.

После 17 туров самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.