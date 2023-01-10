​Рианчо: «Глушаков не соответствует уровню «Спартака»

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о возможном возвращении в московскую команду Дениса Глушакова.

Напомним, что 35-летний Денис Глушаков расторг трудовое соглашение с «Химками».

«Уверен, что Глушакова ни за что не вернут в «Спартак». Это полнейший абсурд - сейчас он не соответствует уровню команды», - высказался Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Денис Глушаков выступал за «Спартак» в 2013-2019 годах. Полузащитник был капитаном «красно-белых», когда они завоевали титул чемпиона России по итогам сезона 2016/2017. Впрочем, дальше Глушаков поругался с Массимо Каррерой и в итоге ушёл из «Спартака» со скандалом.