Булыкин считает, что Пиняев сможет заменить Изидора в «Локомотиве»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход из стана «железнодорожников» Вильсона Изидора и Джирано Керка.

«Если Изидор и Керк хотят уйти из «Локомотива», то их нужно отпускать, я бы так сделал. Ничего не поменяется в команде после их ухода», — приводит слова Булыкина Metaratings.

По мнению эксперта, столичный клуб подписал уже достаточное количество молодых игроков, который спокойно могут заменить легионеров, например, Сергей Пиняев может стать хорошей заменой Изидору.

Ранее сообщалось, что Изидор и Керк рассматривают возможность ухода из команды этой зимой. Стоит отметить, что агент 22-летнего француза призвал не верить всем слухам, которые появляются в СМИ.