​Глушаков опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Химок»

Полузащитник Денис Глушаков после ухода из «Химок» оставил прощальное сообщение в своём телеграм-канале.

«Пришло время двигаться вперёд, покидаю «Химки» с тёплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-Лиге», - написал Глушаков.

35-летний футболист отметил, что он доволен своими показателями в «Химках». Глушаков забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 67 матчах за подмосковный клуб.

Глушаков поблагодарил руководителей и сотрудников «Химок», а также своих партнёров и, конечно, фанатов клуба. Хавбек пожелал команде новых побед.

«Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» - такими словами завершил публикацию Глушаков.

Отметим, что «Химки» на текущий момент занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.