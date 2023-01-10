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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: Есть ощущение, что Абаскаль не знает, как зимой нужно готовить игроков к возобновлению сезона

10 Января 2023 • 17:21 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Игорь Шалимов высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Шалимов сказал в интервью Betonmobile, что ему интересно понаблюдать за тем, как Абаскаль сможет подготовить «Спартак» ко второй части сезона, ведь у него еще не было такого опыта с зимним перерывом. Тренеры по физподготовке могут помочь молодому испанцу, но они не способны полностью контролировать тренировочный процесс, все указания должны идти от Абаскаля, добавил специалист.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Напомним, возобновление сезона произойдет в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов Гильермо Абаскаль
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