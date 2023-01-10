Бышовец — о частой смене тренеров в «Краснодаре»: «Мы видим, что последовательности нет»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о частой смене тренеров в «Краснодаре».

«Когда я говорил о нестабильности, присущей клубу, как раз это имел в виду. Все тренеры - разные. Это создает проблемы для игроков. И хотя нам говорят, что «Краснодар» придерживается одной линии, мы видим, что последовательности нет», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, недавно «быки» освободили Александра Сторожука от обязанностей главного тренера. Новым наставником команды был назначен Владимир Ивич, который ранее возглавлял израильский «Маккаби» Тель-Авив.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.