Генсек РФС: «Без России спорт объективно стал беднее»

Максим Митрофанов, который является генеральным секретарём Российского футбольного союза, высказался о мировом спорте в условиях санкций в отношении России. В частности, Митрофанов затронул позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Риторика МОК за последнее время тоже изменилась. Если в начале года она была жёсткой, то к концу года речь пошла о том, что при определённых ограничениях было бы правильно вернуть россиян. Без России спорт объективно стал беднее во многих видах», - высказался Митрофанов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в ближайшие месяцы РФС будет контактировать с УЕФА по вопросу возможного возвращения России в официальные футбольные турниры. В настоящий момент российские клубы и сборные в международных соревнованиях не участвуют. Не исключено, что РФС придётся всерьёз рассматривать вариант с переходом в Азию.