Григорий Иванов считает, что Дзюба и Глушаков не подойдут «Уралу»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном приглашении в команду полузащитника Дениса Глушакова и нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, оба игрока являются свободными агентами.

«Это большие футболисты, им нужно играть в больших клубах. «Урал» — это не большой клуб. Думаю, нам они не подойдут», — заявил Иванов в эфире «Четвертого телеканала».

Напомним, 34-летний Дзюба находится в поиске команды с ноября 2022 года после ухода из «Адана Демирспор», а 35-летний Глушаков недавно объявил о прекращении сотрудничества с «Химками».

«Урал» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 21 очко после 17 туров.