Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Промесу реально набрать форму в молодёжке, но ему будет не хватать контрольных матчей» эксклюзив

10 Января 2023 • 16:52 Комментировать (1)

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что нападающий Куинси Промес пропустит первые зимние сборы команды.

- Сегодня стало известно, что Куинси Промес пропустит первые сборы с командой в Эмиратах и будет тренироваться с молодежкой, а потом приступит к индивидуальным занятиям. Это может негативно сказать на его подготовке?

- Сначала надо понять, что происходит и из-за чего он не поедет на первый сбор. Либо это конфликт с тренером, либо игрок хочет уехать в другой клуб, либо у него что-то со здоровьем.

- Есть две версии пропуска сборов: медицинские показания и то, что у Эмиратов есть договоренность с Нидерландами об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах, поэтому Промеса оттуда могут выслать. В любом случае подготовка будет необычной.

- Конечно, когда футболист пропускает сбор, это накладывает отпечаток. Молодежная команда и основа - это две большие разницы. Это все скажется. Здесь состав и команда - все другое. Не думаю, что в молодежке Промес будет тренироваться на сто процентов. Он может здесь заниматься, спустя рукава, что скажется на форме футболиста. Лучше бы, чтобы Куинси полноценные сборы провел с основой.

- Почему клуб не предусмотрел такое развитие событий и не выбрал другую страну? Ведь и вторые сборы в Эмиратах подвисают. Это какой-то просчет «Спартака»?

- Видимо, сборы давно были запланированы и этот нюанс никто не учел. А сейчас поздно это менять. У нас часто так происходит. Наступает какой-то момент, и только потом люди начинают думать: а почему раньше это не учли? Ну, кто мог подумать о том, что если голландец что-то нарушил, то его могут экстрадировать на родину? Это случайность, несчастный случай. Будем надеяться на его профессионализм, что Промес будет тренироваться в молодежной команде так, как нужно.

- Реально ли набрать форму, тренируясь с молодежкой?

- Все возможно. Если он будет полноценно выполнять все то, что дается, тогда будет в нормальном тонусе. Единственное, Куинси будет не хватать контрольных матчей, которые будут проводиться в Эмиратах. Игровой тонус должен быть на все сто процентов.

- Как команда будет готовиться без своего лидера? Его придется кем-то на позиции заменить?

Реклама


- Конечно.

- А потом перестраиваться?

- Тренер найдет какие-то варианты. Сейчас есть Зиньковский, Игнатов. Они могут играть на этой позиции. Конечно, Промес - это лидер. В этом сезоне у него многое получается. Он забил больше всех мячей и является лучшим игроком чемпионата. Если он будет не в форме, это скажется на игре «Спартака».

- Кто больше пострадает в этой ситуации: сам Промес или команда?

- И команда, и футболист. Он же тоже ставит какие-то цели перед собой: выиграть чемпионат, стать лучшим игроком, лучшим бомбардиром. Когда Куинси в оптимальной форме, это легче сделать.

- Шансы на борьбу с «Зенитом» за золото у «Спартака» уменьшаются?

- Если Промес будет не в лучшей форме, то, конечно.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Куинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
10 Января 2023 в 17:26
по ходу в Спартаке еще работают люди Пердуна! Наверняка никто тупо об этом не подумал!
Неужели трудно провести было сборы в привычной Турции?
Понты, тупые понты!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, почему Захаряну не стоит торопиться с переходом в «Челси»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Карпукас рассказал, как «Локомотиву» избежать вылета
18:19 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «С Пиняевым и Глушенковым давно знаком»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — об уходе Пиняева и Глушенкова: Футболисты всегда хотят играть в клубах, которые выше и богаче
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо: «Глушаков не соответствует уровню «Спартака»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Пиняев сможет заменить Изидора в «Локомотиве»
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» рассматривает аренду Стёпы Мкртчяна слухи
17:24 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Химок»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Рианчо — о Глушакове в «Спартаке»: «Это звучит как шутка»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Есть ощущение, что Абаскаль не знает, как зимой нужно готовить игроков к возобновлению сезона
17:11 · Россия. Премьер-лига
Бышовец — о частой смене тренеров в «Краснодаре»: «Мы видим, что последовательности нет»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Кириченко: «Я знал, что мы войдем в тренерский штаб «Сочи»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС: «Без России спорт объективно стал беднее»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов считает, что Дзюба и Глушаков не подойдут «Уралу»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Черевченко не понимает, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком
Все новости
Рекомендуем