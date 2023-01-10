Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что нападающий Куинси Промес пропустит первые зимние сборы команды.

- Сегодня стало известно, что Куинси Промес пропустит первые сборы с командой в Эмиратах и будет тренироваться с молодежкой, а потом приступит к индивидуальным занятиям. Это может негативно сказать на его подготовке?

- Сначала надо понять, что происходит и из-за чего он не поедет на первый сбор. Либо это конфликт с тренером, либо игрок хочет уехать в другой клуб, либо у него что-то со здоровьем.

- Есть две версии пропуска сборов: медицинские показания и то, что у Эмиратов есть договоренность с Нидерландами об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах, поэтому Промеса оттуда могут выслать. В любом случае подготовка будет необычной.

- Конечно, когда футболист пропускает сбор, это накладывает отпечаток. Молодежная команда и основа - это две большие разницы. Это все скажется. Здесь состав и команда - все другое. Не думаю, что в молодежке Промес будет тренироваться на сто процентов. Он может здесь заниматься, спустя рукава, что скажется на форме футболиста. Лучше бы, чтобы Куинси полноценные сборы провел с основой.

- Почему клуб не предусмотрел такое развитие событий и не выбрал другую страну? Ведь и вторые сборы в Эмиратах подвисают. Это какой-то просчет «Спартака»?

- Видимо, сборы давно были запланированы и этот нюанс никто не учел. А сейчас поздно это менять. У нас часто так происходит. Наступает какой-то момент, и только потом люди начинают думать: а почему раньше это не учли? Ну, кто мог подумать о том, что если голландец что-то нарушил, то его могут экстрадировать на родину? Это случайность, несчастный случай. Будем надеяться на его профессионализм, что Промес будет тренироваться в молодежной команде так, как нужно.

- Реально ли набрать форму, тренируясь с молодежкой?

- Все возможно. Если он будет полноценно выполнять все то, что дается, тогда будет в нормальном тонусе. Единственное, Куинси будет не хватать контрольных матчей, которые будут проводиться в Эмиратах. Игровой тонус должен быть на все сто процентов.

- Как команда будет готовиться без своего лидера? Его придется кем-то на позиции заменить?

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- Конечно.

- А потом перестраиваться?

- Тренер найдет какие-то варианты. Сейчас есть Зиньковский, Игнатов. Они могут играть на этой позиции. Конечно, Промес - это лидер. В этом сезоне у него многое получается. Он забил больше всех мячей и является лучшим игроком чемпионата. Если он будет не в форме, это скажется на игре «Спартака».

- Кто больше пострадает в этой ситуации: сам Промес или команда?

- И команда, и футболист. Он же тоже ставит какие-то цели перед собой: выиграть чемпионат, стать лучшим игроком, лучшим бомбардиром. Когда Куинси в оптимальной форме, это легче сделать.

- Шансы на борьбу с «Зенитом» за золото у «Спартака» уменьшаются?

- Если Промес будет не в лучшей форме, то, конечно.

Елена Григорьевская