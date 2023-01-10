​Черевченко не понимает, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком

Игорь Черевченко, который ранее работал главным тренером «Химок», прокомментировал уходы из клуба Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.

«Я не понимаю их уход из подмосковного клуба. Надо спрашивать у руководителей «Химок», которые приняли это решение», - высказался Черевченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По мнению Черевченко, Глушаков и Кухарчук соответствуют сегодняшнему уровню Российской премьер-лиги.

«Такие игроки, как Глушаков и Кухарчук, могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ», - считает Черевченко, который уже почти год находится без клуба.

После первой части чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.