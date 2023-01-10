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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Черевченко не понимает, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком

10 Января 2023 • 16:50 Комментировать

Игорь Черевченко, который ранее работал главным тренером «Химок», прокомментировал уходы из клуба Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.

«Я не понимаю их уход из подмосковного клуба. Надо спрашивать у руководителей «Химок», которые приняли это решение», - высказался Черевченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По мнению Черевченко, Глушаков и Кухарчук соответствуют сегодняшнему уровню Российской премьер-лиги.

«Такие игроки, как Глушаков и Кухарчук, могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ», - считает Черевченко, который уже почти год находится без клуба.

После первой части чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Игорь Черевченко Илья Кухарчук
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