​Черевченко не понимает, почему «Химки» расстались с Глушаковым и Кухарчуком

Игорь Черевченко, который ранее работал главным тренером «Химок», прокомментировал уходы из клуба Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука.
«Я не понимаю их уход из подмосковного клуба. Надо спрашивать у руководителей «Химок», которые приняли это решение», - высказался Черевченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
По мнению Черевченко, Глушаков и Кухарчук соответствуют сегодняшнему уровню Российской премьер-лиги.
«Такие игроки, как Глушаков и Кухарчук, могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ», - считает Черевченко, который уже почти год находится без клуба.
После первой части чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице.
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