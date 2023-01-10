Гаврилов прокомментировал возможный уход Рассказова из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказал мнение о возможном уходе защитника Николая Рассказова из стана «красно-белых».

«Как он себя сейчас чувствует в команде? Мне бы не хотелось на лавке сидеть. Любому футболисту нужна игровая практика. Если он по каким-то причинам не играет в основном составе, пусть идет в другую команду, где будет основным игроком», — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего защитника заинтересованы «Крылья Советов», «Химки» и ряд других клубов Российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Рассказов забил один мяч в 11 матчах за «Спартак».