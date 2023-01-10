Грулёв рассказал о восстановлении после травмы

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв ещё в ноябре угодил в клубный лазарет. У футболиста был диагностирован перелом ключицы. 23-летний нападающий дал комментарий по поводу своего состояния.

«Сделал операцию, прошла успешно. Потом сказали две недели дать паузу, особо ничего не делать. Затем получил программу, в течение оставшегося времени выполнял все рекомендации. Сейчас обследуем снимки, врачи скажут дальнейший план действий. Пока более детально не обсуждали», - высказался Грулёв, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Грулёв отмели, что он рассчитывает как можно скорее вернуться к тренировочному процессу.

За первую команду «Динамо» Вячеслав Грулёв провёл 105 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 20 голов.

После первой части чемпионата «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.