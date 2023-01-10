Антон Миранчук: «Каждое очко — на вес золота»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос, чего ожидать от «железнодорожников» во второй части сезона РПЛ.

«Чего-то нового. Надо всегда идти вперед. Думаю, нет смысла назад смотреть. То, что было, это уже история. Нужно искать что-то новое, чтобы потом на это смотрели», — передает слова Миранчука «РБ Спорт».

Хавбек отметил, что каждое очко сейчас на вес золота для «Локомотива», но никто не заглядывает далеко вперед, о вылете никто не думает.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 6 мячей и записал на свой счет 6 результативных передач.