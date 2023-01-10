Карпукас надеется, что Изидор и Керк не покинут «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о возможном уходе из команды Вильсона Изидора и Джирано Керка.

«Они оба на медобследовании, проходят врачей вместе с нами. Надеюсь, они останутся. Удалось ли пообщаться с ними? Нет. Видел Изидора, но я пошел в один кабинет, а он в другой», — передает слова Карпукаса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что нападающие могут покинуть стан «железнодорожников» в предстоящее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний Карпукас принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков после 17 туров.