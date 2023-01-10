Футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением о том, что УЕФА планирует создать рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры.

- Сегодня пришла информация, что УЕФА создаст рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. Что об этом думаете?

- Они будут решать вопрос, чтобы наши команды участвовали в международных турнирах. Наверное, скучно им стало без нас. Плюс мы платим колоссальные взносы. Они не хотят лишаться этих денег. Это сто процентов. Так что очень здорово, что, наконец-то, что-то российское будет у них стоять на повестке дня. Нужно до конца добивать это дело, чтобы звучал российский гимн, был наш флаг, потому что спорт был всегда вне политики.

- Создание рабочей группы напрямую связано с тем, что РФС заявил о готовности перейти в азиатскую конфедерацию?

- Может быть. Они испугались, что уйдем туда и не будем участвовать в еврокубках, потому что без России это скучно.

- Наверное, нет смысла создавать рабочую группу, если нет намерений возвращать Россию?

- Конечно. А кому тогда нужна рабочая группа? Для показухи что ли? Мне кажется, что-то уже сдвинулось с места. Может, наши подтолкнули кого нужно или общественное мнение сказалось, вот они и зашевелились. Движение есть, и это уже положительный фактор.

- Не думаете, что УЕФА просто тянет время, чтобы Россия не перешла в Азию?

- Вряд ли. Конечно, они испугались, что мы уйдем в Азию. Но здесь нужно проверять информацию, а не безоговорочно доверять. Мы слишком доверчивые.

- Теперь отпадает необходимость рассматривать азиатский вариант, или все-таки надо этот вопрос изучить?

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- Пока не надо. Нужно пугать УЕФА все время.

- Вы сторонник перехода в Азию?

- Слишком наглые эти европейцы, и нужно резче с ними разговаривать на тему нашего возвращения. Нужно показать свою силу. Не хотите - мы уйдем в Азию, дадим ей денежку. А так, конечно, лучше, если бы мы остались в Европе.

- Сейчас снова стали уезжать из РПЛ хорошие легионеры, а другие изъявляют желание уйти. Такая информация может сдержать отток?

- Да бог ними, с легионерами. Надо своих воспитывать. Мы всегда играли своими силами, и ничего страшного не было. Иностранцы внесли в наш футбол только полный идиотизм. Футбол стал подленький, где есть борьба без правил, где специально фолят, хватают за майку. Они приехали деньги зарабатывать. Путь лучше наши играют.

- Но ведь нашим футболистам очень полезно тренироваться и играть рядом с сильными мастерами из разных стран.

- Конечно. Это факт.

Елена Григорьевская