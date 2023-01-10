Павлюченко шокировала новость об уходе Бэйла из футбола

Накануне Гарет Бэйл объявил о завершении футбольной карьеры. Валлиец решил повесить бутсы на гвоздь уже в 33 года.

Комментарий насчёт решения Гарета Бэйла уйти из футбола дал экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко, который пересекался с валлийцем в «Тоттенхэме».

«Конечно, очень расстроился, прочитав эту новость. Даже немного шокирован. Зная физические данные Гарета в 33 года, он мог еще играть года три», - высказался Павлюченко, чьи слова приводятся на страницах sport24.

Павлюченко в шутку допустил, что Гарет Бэйл полюбил гольф и разлюбил футбол. Валлиец, как известно, является большим поклонником гольфа.

«Бэйл - мой друг, мы хорошо общались, и это в какой-то степени удар для меня», - отметил Павлюченко.