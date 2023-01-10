Радченко рассказал, за кем будет следить во второй части сезона в РПЛ

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, за какими командами он будет наблюдать в весенней части сезона в РПЛ.

«Во второй части сезона РПЛ буду следить за «Зенитом» и «Спартаком». Интересно, как они к ней подготовятся», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, набрав 36 зачетных баллов. Замыкает тройку «Ростов», который отстает от «красно-белых» на одно очко.

Возобновление чемпионата России произойдет в начале марта.