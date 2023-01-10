Заварзин — о возможном отсутствии Промеса на сборе «Спартака»: «Лучше выждать, чем потерять игрока совсем»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о возможном отсутствии нападающего «Спартака» Куинси Промеса на первом сборе команды.

Ранее сообщалось, что нидерландец может пропустить сбор из-за возможной экстрадиции футболиста из ОАЭ на его родину. Напомним, Промес подозревается в нападении на своего родственника.

«Наверняка юристы «Спартака» проанализировали данную ситуацию и пришли к такому выводу. Анализ говорит, что есть опасность. Лучше выждать, чем потерять игрока совсем», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что футболист будет отсутствовать по медицинским причинам.

В текущем сезоне Промес принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив 7 результативных передач.