Отсутствие Промеса на сборах «Спартака» — это большой минус для команды, считает Гаврилов

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес может пропустить первый сбор команды.

«Мы еще не знаем, по какой причине Промес не едет на сборы в ОАЭ. В любом случае отсутствие Промеса на сборах – это большой минус для команды», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Промес является основным игроком команды, теперь стоит подумать, кем его можно заменить.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что 31-летний нидерландец не поедет на сборы «Спартака» по медицинским причинам.

В текущем сезоне Промес забил 17 голов и записал на свой счет 7 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.