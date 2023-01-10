Агент Майсторовича сообщил, что защитник прибыл в Москву

Александар Важич, агент сербского защитника Милана Майсторовича, поделился информацией о прибытии игрока в Москву для перехода в «Динамо».

«Милан прилетел в Москву в понедельник. Он отправится на сборы в ОАЭ вместе с первой командой, как и планировалось. После возвращения будет решаться вопрос с жильем — квартирой, домом или отелем», — цитирует слова Важича «РБ Спорт».

Напомним, «бело-голубые» прибрели футболиста минувшим летом у «Войводины», но до января Майсторович оставался в сербском клубе. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.