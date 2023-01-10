Гранат: «Интересно, как Сычевой проявит себя в «Крыльях Советов»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат прокомментировал переход форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Будет интересно посмотреть за Сычевым во второй части сезона, потому что он хорошо о себе заявил в «Оренбурге». Интересно, как он теперь проявит себя в «Крыльях Советов», — приводит слова Граната «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего нападающего 17 забитых мячей и две голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах. Напомним, в чемпионате России продолжается зимняя пауза, возобновление турнира запланировано на начало марта.

В первом официальном матче РПЛ в 2023 году «Крылья Советов» встретятся с «Динамо».