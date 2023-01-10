«Краснодар» не возьмёт на сборы Бородина

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин не полетит на сборы вместе с командой. Ранее сообщалось, что «быки» больше не рассчитывают на 23-летнего футболиста.

По сведениям «РБ Спорт», игрок останется в Краснодаре и будет тренироваться индивидуально. Представитель Бородина ведет активные поиски новой команды для защитника.

Ранее сообщалось, что футболист отказался от перехода в израильский клуб «Бейтар», потому что хочет продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне Бородин принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и отдал один голевой пас.