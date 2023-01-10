​Кавазашвили: «Без Промеса «Спартаку» будет сложно выиграть золото РПЛ»

Форвард Куинси Промес пропустит зимние сборы «Спартака». Ранее сообщалось, что нидерландец не будет работать с командой по медицинским причинам.

Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его словам, отсутствие Куинси Промеса на сборах говорит о серьёзной травме футболиста, ведь если травма незначительная, то игрока обычно берут на сборы и там лечат.

«Отсутствие Промеса может отрицательно отразиться на подготовке команды в целом, потому что без него не представляю атакующую мощь клуба. Тем более когда мы духовно настроились на золотые медали РПЛ. Если Промеса не будет, то без него будет сложно добиться намеченной цели - золотых медалей», - высказался Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

После первой части чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть зачётных баллов (36 очков против 42).

Отметим, что Куинси Промес на текущий момент делит место на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги вместе с Владимиром Сычевым. После семнадцати прошедших туров форварды имеют по 14 голов на своём счёту.