​Захарян высказался насчёт слухов о получении гражданства Армении

19-летний футболист «Динамо» Арсен Захарян высказался насчёт появлявшихся в прессе слухов о том, что он может получить гражданство Армении. Сообщалось, что смена гражданства облегчит трансфер Захаряна в «Челси», учитывая нынешние реалии.

«Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет», - сказал Захарян, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Челси» проявлял интерес к Арсену Захаряну в конце лета прошлого года. Трансфер не удалось провернуть из-за санкций, в условиях которых осуществить перевод денег сложно.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.