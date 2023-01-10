​Захарян: «У меня будет Лига чемпионов в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, интерес к которому проявляет «Челси», высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я в это не вникаю. Не моё дело, как решать. Наверное, лучше играть», - высказался Захарян, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В ответ на слова журналиста о том, что полузащитник все равно перейдёт в «Челси», Захарян сказал со смехом: «У меня будет Лига чемпионов».

Арсену Захаряну 19 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника «Динамо» в 15 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» интересовался Арсеном Захаряном ещё летом. Тогда сделку было сложно провернуть из-за проблем с переводом денег в условиях санкций.