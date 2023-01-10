Самошников близок к трансферу в «Локомотив»

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников может пополнить ряды московского «Локомотива» до конца текущей недели, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. Срок действующего трудового соглашения между Самошниковым и «Рубином» рассчитан до середины текущего года.

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 16 поединках за казанский коллектив, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.