Петржела: «Бразильцы уйдут из «Зенита», это 100%»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела прогнозирует отъезд бразильских легионеров из чемпионата России.

«Бразильцы рано или поздно уйдут из «Зенита». Потому что нет еврокубков. Их просто не будут видеть скауты и тренеры Европы. Так что бразильцы уйдут из «Зенита», это сто процентов», - приводятся слова чешского специалиста на страницах «РБ Спорта».

Ранее в СМИ появилась новость, что полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

После 17 сыгранных туров чемпионата России петербургский клуб набрал 42 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков.