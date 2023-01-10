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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян оценил игру Месси на чемпионате мира - 2022

10 Января 2023 • 13:42 Комментировать

Воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от финального поединка чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Топ-матч. Я думал, что французы решат на последних минутах. Но хорошо, что так закончилось. Рад, что Месси выиграл. Он шикарно сыграл на чемпионате мира», - приводит слова полузащитника издание Sport24.

Напомним, что сборная Аргентины победила Францию в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3.

Месси был признан лучшим футболистом мундиаля. На его счету семь голов и три ассиста в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Динамо Москва Арсен Захарян
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