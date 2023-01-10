Захарян дал комментарий по трансферу в «Челси»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о возможном продолжении карьеры в лондонском «Челси».

«Что и как будет - сам не могу сказать. Не могу сказать, что у сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому - не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону», - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что под занавес летнего трансферного окна «Челси» хотел подписать 19-летнего футболиста, однако сделка не состоялась.

В этом сезоне Арсен принял участие в 22 поединках за «бело-голубых», в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.