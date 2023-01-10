Промес может пропустить зимние сборы «Спартака»

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Куинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы команды, об этом рапортует «РБ Спорт». При этом причины возможного отсутствия нидерландского нападающего не называются.

Источник отмечает, что в январе форвард будет тренироваться с молодежной командой «Спартака», а затем приступит к работе по индивидуальной программе со специалистом, которого предоставит клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний нидерландец провел 16 матчей, забил 14 мячей и сделал шесть ассистов. После 17 туров «красно-белые» с 36 баллами занимают второе место в турнирной таблице.