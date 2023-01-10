Нигматуллин: «Бэйл разрушил свою карьеру гольфом»

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал решение валлийца Гарета Бэйла завершить игровую карьеру в возрасте 33 лет.

«Бэйл переключил внимание с основной работы на гольф. Этим он постепенно разрушил все хорошее в своей карьере, что было. Он уже давно не показывает своей лучшей игры», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Последним местом работы Гарета был «Лос-Анджелес». В Европе Бэйл известен по выступлениям за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и мадридский «Реал». В составе сборной Уэльса полузащитник провел 111 поединков и отметился 41 голом.