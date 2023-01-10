Гогниев резко ответил на вопрос о чистке в «Химках»

Наставник подмосковных «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением о ситуации внутри коллектива.

«Чистка в «Химках»? Оставьте меня елки-палки. Я желаю им всего наилучшего. Как расставались с Глушаковым? Без комментариев», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экпсресс».

Напомним, что в понедельник, 9 января, было объявлено о прекращении сотрудничества между полузащитником Денисом Глушаковым и подмосковным клубом.

После 17 проведенных туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали 12 баллов и находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.