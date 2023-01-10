Агент Сафонов: «Глушаков найдёт себе новый клуб быстрее Дзюбы»

Полузащитник Денис Глушаков в понедельник, 9 января, стал свободным агентом. О будущем 35-летнего футболиста высказался агент Алексей Сафонов.

«Денис помог бы почти любой команде РПЛ. Возможно, Глушаков отправится куда-то в экзотическую страну. Мне кажется, он найдет себе новый клуб быстрее Дзюбы», - передает слова Сафонова издание «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне хавбек принял участие в 14 поединках чемпионата России, в которых сделал одну голевую передачу и получил две желтые карточки. За подмосковные «Химки», которые были его последним клубом, Денис выступал с 2020 года.