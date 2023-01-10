Очередной клуб РПЛ отказался от Глушакова

Кирилл Котов, спортивный директор воронежского «Факела», дал ответ насчет возможного приглашения в команду 35-летнего полузащитника Дениса Глушакова, ставшего накануне свободным агентом.
«Факел» не интересуется Денисом Глушаковым», - поведал функционер в интервью корреспонденту «Чемпионата».
В первой половине нынешнего сезона полузащитник выступал за подмосковные «Химки». Он принял участие в 14 поединках Премьер-лиги и сделал одну голевую передачу.
По итогам 17 туров чемпионата России «Факел» набрал 13 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.
Бан пользователя