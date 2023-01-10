Юран отреагировал на переход Лантратова в «Локомотив»

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал трансфер голкипера Ильи Лантратова в столичный «Локомотив».

«Порадовался за Илью. Наконец-то он перешел в топ-клуб по нашим меркам. Парень добился многого - приятная новость, что перешел в клуб, где со следующего сезона будут более серьезные задачи», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Лантратов пополнил ряды «железнодорожников» в начале января, подписав контракт до середины 2026 года. Сумма сделки составила 200 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний вратарь провел 14 матчей, в которых пропустил 25 мячей.