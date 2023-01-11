Необычные прозвища и смена фамилий футболистов

Лучший российский бомбардир первой части сезона РПЛ Владимир Сычевой этой зимой не только сменил клубную прописку, перебравшись из «Оренбурга» в «Крылья Советов», но и сменил фамилию, став Владимиром Писарским. Столь необычное действо вызывает уважение. Игрок взял фамилию отчима, которого почитает как родного отца.

Всё дело в отце

Бесспорно, этот поступок вызывает уважение. В любом случае во второй части сезона РПЛ Сычевой уже не забьёт, а вот Писарский… Кто знает, как пойдёт игра в новой команде у главного открытия элитного дивизиона текущего сезона. И если экс-форвард «Оренбурга» сменил фамилию из уважения к отчиму, то два известных голландца Вирджил Ван Дейк иМемфис Депай, напротив, не стремятся показывать свою фамилию на футболках.

Маму Вирджила с тремя детьми бросил отец. Такая же история и у Мемфиса, которому на момент ухода отца из семьи было четыре года. Простить такие поступки звёзды голландской сборной не смогли, но и фамилии менять не стали. Просто играют с именами на футболках.

Или в жене?

Сергей Арутюнян. Вряд ли эта фамилия вам о чём-то скажет, но Сергея Галицкого знают все в нашем футболе. Тесть Сергея был против того, чтобы его дочь носила армянскую фамилию. Пришлось будущему бизнесмену стать Галицким. Любовь победила.

Александр Тихоновецкий обиделся на своего дядю, известного в прошлом футболиста московского «Локомотива» Олега Гарина, который говорил, что все успехи его племянника связаны с фамилией. Выручила жена, фамилию которой и носит 43-летний главный тренер «Океана» из Находки.

Любовь была сильнее всех преград и в жизни Франка Рибери, который сменил религию и вместе с этим принял новое имя – Билял Юсуф Мохаммед. Правда, в европейских чемпионатах француз так и выступал под своим именем, данным с рождения.

Смена гражданства

Вообще смена фамилии и имени вполне популярна при смене гражданства. Южная Корея ещё была весьма далека от бронзовых медалей чемпионата мира-2002, когда голкипер московского «Торпедо» решил перебраться в южноазиатскую страну. Марадона уже отметился своей «рукой бога», а Сарычев за блистательную игру получил вполне заслуженное аналогичное имя, которое на корейском звучит как Син Ый Сон. В конце девяностых в Южной Корее сверкнул Ли Сон Нам, более известный нам как Денис Лактионов. В окончательный состав на чемпионат мира-2002 Лактионов не попал, а спустя год принял гражданство и сменил своё имя. Однако по завершении игровой карьеры Денис Владимирович вернулся в Россию, в отличие от Син Ый Сона, который уже 17 лет работает тренером вратарей в различных южнокорейских клубах.

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Фамилию не выбирают, а прозвище?

Смена фамилий не такая уж и частая история в футболе. Представленные выше случаи самые известные. При этом куда чаще игроков награждают прозвищами или и вовсе выдают их как официальное имя, как это принято в Бразилии. Уверен, что любой комментатор устанет выговаривать полное имя Пеле, который, по собственному признанию, не очень любил прозвище, данное ему в детстве, но прославившее его на весь мир. А как вам Роналду ди Асис Морейра? И пока вы думаете, о каком из Роналду идёт речь, спешу вас уверить, что это настоящее имя Роналдиньо.

При фразе «убийца с лицом ребёнка» в голове сразу всплывает образ Оле-Гуннара Сульшера, а вот «убийца с лицом убийцы» есть не кто иной, как Сантьяго Канисарес. «Атомная блоха» или «гном» недавно стал чемпионом мира. Вряд ли такие заголовки газет понравились бы поклонникам Лео Месси, который продолжает купаться в лучах славы после мундиаля. Куда лучше звучит «Батигол» для его известного соотечественника Габриэля Батистуты.

Список прозвищ можно продолжать бесконечно. Если вспомните что-то интересное, то делитесь этим в комментариях.

Константин Лицин