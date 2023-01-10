В «Урале» ответили, подпишут ли Глушакова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал комментарий насчет возможного подписания полузащитника Дениса Глушакова, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Нам не нужен Глушаков. Мы его даже не рассматриваем», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

В понедельник, 9 января, 35-летний полузащитник сообщил об уходе из подмосковных «Химок». В текущем сезоне чемпионата России Глушаков сыграл 14 поединков, записав на свой счет одну голевую передачу.

По итогам 17 туров «Урал» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.