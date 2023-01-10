Агент рассказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, где может продолжить карьеру 34-летний российский центрфорвард Артём Дзюба. В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента.

«Может, где-нибудь в экзотике окажется. Так-то Дзюба мог бы еще пару лет поиграть. Но российские клубы сразу от него открещиваются. Не знаю, кто его тут пригласит», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Последним местом работы Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». За эту команду россиянин провел всего пять матчей и забил один мяч.

В чемпионате России Артём известен по выступлениям за «Спартак», «Зенит», «Ростов» и тульский «Арсенал».