Сафонов: «Зенит» без проблем найдёт замену Ловрену»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об уходе хорватского защитника Деяна Ловрена из петербургского «Зенита». 33-летний игрок за два миллиона евро был продан во французский «Лион».

«Трансферная кампания только набирает обороты. «Зенит» без проблем найдет замену Ловрену. Даже не сомневаюсь», - цитирует агента издание «Спорт-экспресс».

Ловрен защищал цвета «Зенита» с 2020 по 2022 год. Вместе с петербуржцами он дважды становился чемпионом России.

После 17 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 42 балла и занимают первое место в турнирной таблице.