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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Если мы перейдём в Азиатскую конфедерацию, уйдёт не только Вендел»

10 Января 2023 • 10:52 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном уходе из петербургского «Зенита» бразильского полузащитника Вендела.

«Все возможно. Если мы перейдем в Азиатскую конфедерацию, то уйдет не только Вендел», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе появилась информация об интересе к 25-летнему бразильскому футболисту со стороны мадридского «Атлетико».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт южноамериканца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 16 матчей в РПЛ, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сафонов Маркус Вендел
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