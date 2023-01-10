Сычёв поделился мнением о будущем «Локомотива» в РПЛ

Экс-футболист столичного «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычёв оценил перспективы московского «Локомотива» во второй половине нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Верю, что «Локомотив» не вылетит. Как можно оценить трансферную компанию «железнодорожников»? Да пока никак - это покажет результат», - приводит слова Дмитрия ТАСС.

«Локомотив» провально выступил в первой части текущего розыгрыша чемпионата России. После 17 туров «железнодорожники» с 13 набранными баллами располагаются в зоне переходных матчей.

Розыгрыш Премьер-лиги возобновится в начале марта.